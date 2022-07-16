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Факти / Україна / Суспільство

Шахраї через фейкове відео із Зеленським збирають персональні дані українців – РНБО

Валентина Летяк, редакторка стрічки
фейк
Фото: Depositphotos

У соцмережі Facebook шахраї створили фейкову сторінку телеканалу Україна 24, яка візуально дуже схожа на офіційну, і розмістили на ній змонтоване відео одного із виступів президента Володимира Зеленського, за допомогою якого намагаються заволодіти персональними даними українців.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО і радить не реагувати, аби не стати жертвою аферистів.

У так званому ролику Зеленський нібито закликає українців передати персональні дані та номер банківської картки, щоб гарантовано отримати виплати у розмірі 8 000 грн у разі реєстрацію.

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– Застерігаємо! Подібні повідомлення та відеоматеріали є елементами шахрайських схем, спрямованих на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян. У жодному разі не передавайте персональні дані невідомим особам чи організаціям! – радять у ЦПД.

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