Шахраї через фейкове відео із Зеленським збирають персональні дані українців – РНБО

Липень, 16 в 15:23

У соцмережі Facebook шахраї створили фейкову сторінку телеканалу Україна 24, яка візуально дуже схожа на офіційну, і розмістили на ній змонтоване відео одного із виступів президента Володимира Зеленського, за допомогою якого намагаються заволодіти персональними даними українців.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО і радить не реагувати, аби не стати жертвою аферистів.

У так званому ролику Зеленський нібито закликає українців передати персональні дані та номер банківської картки, щоб гарантовано отримати виплати у розмірі 8 000 грн у разі реєстрацію.

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