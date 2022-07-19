Июль, 19 в 17:41

На временно оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации.

Об этом в эфире телемарафона FreeДом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что в очереди на эвакуацию находятся более 1 тыс. человек.

– Вторая волна идет сейчас. Уже вторую неделю в очереди на эвакуацию находятся более 1 тыс. человек. И это вторая волна. Она примерно такая же по интенсивности, как в первый месяц оккупации, – сказал Федоров.

По словам мэра, третья волна эвакуации ожидается ближе к отопительному сезону.

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– Отопительный сезон на временно оккупированной территории, скорее всего, не начнется. Сегодня нет газа, нет квалифицированных работников, которые могут подготовить город. И они (оккупанты, – Ред.) этим не занимаются, им плевать на людей, – сказал Федоров.

Ранее Федоров сообщил, что РФ угрожает депортацией жителям, которые поддерживают Украину и говорят по-украински. Для этого оккупанты собирают данные о проукраински настроенных гражданах.

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Фото: Мелитопольский городской совет