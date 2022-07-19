Липень, 19 в 17:41

На тимчасово окупованих територіях розпочалася друга хвиля евакуації.

Про це в ефірі телемарафону FreeДом повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що у черзі на евакуацію перебуває понад 1 тис. людей.

– Друга хвиля триває зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебуває понад тисяча людей. І це друга хвиля. Вона приблизно така сама за інтенсивністю, як у перший місяць окупації, – сказав Федоров.

За словами мера, третя хвиля евакуації очікується ближче до опалювального сезону.

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– Опалювальний сезон на тимчасово окупованій території, швидше за все, не розпочнеться. Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих працівників, котрі можуть підготувати місто. І вони (окупанти, – Ред.) цим не займаються, їм начхати на людей, — сказав Федоров.

Раніше Федоров повідомив, що РФ погрожує депортацією жителям, які підтримують Україну та розмовляють українською. Для цього окупанти збирають дані про проукраїнськи налаштованих громадян.

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Фото: Мелітопольська міська рада