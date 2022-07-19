У черзі понад 1 тис. людей: на тимчасово окупованих територіях розпочалась друга хвиля евакуації
На тимчасово окупованих територіях розпочалася друга хвиля евакуації.
Про це в ефірі телемарафону FreeДом повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що у черзі на евакуацію перебуває понад 1 тис. людей.
– Друга хвиля триває зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебуває понад тисяча людей. І це друга хвиля. Вона приблизно така сама за інтенсивністю, як у перший місяць окупації, – сказав Федоров.
За словами мера, третя хвиля евакуації очікується ближче до опалювального сезону.
– Опалювальний сезон на тимчасово окупованій території, швидше за все, не розпочнеться. Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих працівників, котрі можуть підготувати місто. І вони (окупанти, – Ред.) цим не займаються, їм начхати на людей, — сказав Федоров.
Раніше Федоров повідомив, що РФ погрожує депортацією жителям, які підтримують Україну та розмовляють українською. Для цього окупанти збирають дані про проукраїнськи налаштованих громадян.
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