Июль, 19 в 17:43

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий проведение переписи населения в Украине каждые 10 лет.

За правительственный проект закона № 5108 проголосовали 237 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью документа является создание правовых условий для получения органами государственной статистики данных о социально-демографическом состоянии населения Украины.

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– Получение такой информации поможет дать оценку эффективности проведенных государственных реформ в прошлом, спрогнозировать социально-экономическое развитие страны и внести коррективы в тех сферах государственной политики, где это необходимо, – отмечается в записке.

Принятый документ, в частности, вносит изменения в Закон Украины О всеукраинской переписи населения.

Согласно законопроекту:

• Перепись населения Украины будет проводиться не менее одного раза в 10 лет. Ее целью является получение достоверных и объективных данных относительно населения страны в целом и каждой административно-территориальной единицы в частности (для прогнозирования социально-экономического развития, реализации госполитики по народонаселению).

• Основанием для проведения переписи будет решение Кабинета министров. Правительство должно принять его не позднее чем за три года до начала переписи. Срок проведения переписи также будет определять Кабмин.

• В программу переписи населения обязательно будут включать вопросы, касающиеся следующих направлений: состава и родственных отношений членов домохозяйства; пола; возраста; даты и места рождения; семейного положения; этнического происхождения; речевых признаков; гражданства; образования; источников средств к существованию; занятости; миграционной активности; жилищных условий.

• Во время переписи запрещено задавать вопросы, ответы на которые содержат информацию, которая относится к государственной или коммерческой тайне, ограничивает или нарушает права и свободы человека.

Перепись населения Украины будет осуществляться следующими методами: обход жилых домов; получение письменных (устных) ответов респондентов на вопросы, в том числе с помощью специального программного обеспечения; заполнение документации временным персоналом при посещении респондентами соответствующих участков, образованных органами государственной статистики и т.д.

Данные о детях будут сообщать их родителям (законные представители).

Несовершеннолетние украинцы в возрасте от 14 до 18 лет смогут самостоятельно сообщать данные во время переписи.

Перепись населения не будет проводиться во время действия режима военного положения в Украине и в течение шести месяцев после его отмены, а также на временно оккупированной территории.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что, как только закончится война и следственные действия, в Украине состоится перепись населения. Это будет сделано для понимания количества погибших и пропавших без вести людей, а также для их поиска.