Липень, 19 в 17:43

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає проведення перепису населення в Україні кожні 10 років.

За урядовий проєкт закону № 5108 проголосували 237 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою документа є створення правових умов для отримання органами державної статистики даних про соціально-демографічний стан населення України.

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– Одержання такої інформації допоможе дати оцінку ефективності проведених державних реформ у минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи в тих сферах державної політики, де це необхідно, – зазначається в записці.

Ухвалений документ, зокрема, вносить зміни до Закону України Про всеукраїнський перепис населення.

Згідно із законопроєктом:

• Перепис населення України проводитимуть не менш як один раз на 10 років. Його метою є отримання достовірних та об’єктивних даних щодо населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці зокрема (для прогнозування соціально-економічного розвитку, реалізації державної політики з питань народонаселення).

• Підставою для проведення перепису буде рішення Кабінету міністрів. Уряд повинен ухвалити його не пізніше ніж за три роки до початку перепису. Термін проведення перепису також визначатиме Кабмін.

• До програми перепису населення обов’язково включатимуть запитання, що стосуються таких напрямів: складу та родинних стосунків членів домогосподарства; статі; віку; дати і місця народження; сімейного стану; етнічного походження; мовних ознак; громадянства; освіти; джерел засобів до існування; зайнятості; міграційної активності; житлових умов.

• Під час перепису буде заборонено ставити запитання, відповіді на які містять інформацію, що належить до державної або комерційної таємниці, обмежує чи порушує права і свободи людини.

Перепис населення України здійснюватимуть такими методами: обхід житлових будинків; отримання письмових (усних) відповідей респондентів на запитання, зокрема за допомогою спеціального програмного забезпечення; заповнення документації тимчасовим персоналом під час відвідування респондентами відповідних дільниць, утворених органами державної статистики тощо.

Дані про дітей повідомлятимуть їхні батьки (законні представники).

Неповнолітні українці у віці від 14 до 18 років зможуть самостійно повідомляти дані під час перепису.

Перепис населення не проводитимуть під час дії режиму воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його скасування, а також на тимчасово окупованій території.

У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що як тільки закінчиться війна та слідчі дії, в Україні відбудеться перепис населення. Це буде зроблено для розуміння кількості загиблих та зниклих безвісти людей, а також для їхнього пошуку.