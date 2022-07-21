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Факты / Украина / Общество

Рассылка от имени СБУ о записи телефонных разговоров граждан является фейком – ЦПД

Илья Нежигай, редактор ленты
Рассылка от имени СБУ о записи телефонных разговоров граждан является фейком – ЦПД
Фото: Pixabay

Центр противодействия дезинформации развенчал российский фейк, распространяющийся среди украинского населения в соцсетях вроде бы от имени Службы безопасности Украины.

Об этом ЦПД сообщило на своем канале в Telegram.

— В сообщении говорится, что “в Украине появляются новые правила коммуникации — все звонки будут записываться, а также все мессенджеры будут мониториться”. ВНИМАНИЕ! Эта информация фейковая, — говорится в сообщении ЦПД.

По информации специалистов, цель подобной дезинформационной кампании кафиров — дискредитация руководства страны, а также психологическое давление на население.

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В ЦПД напомнили, что 19 июля специалисты развенчали похожую фейковую рассылку и предупреждали об усилении информационного терроризма.

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Источник: Центр противодействия дезинформации

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