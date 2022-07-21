Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Розсилка від імені СБУ про запис телефонних розмов громадян є фейком – ЦПД

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Розсилка від імені СБУ про запис телефонних розмов громадян є фейком – ЦПД
Фото: Pixabay

Центр протидії дезінформації розвінчав російський фейк, який шириться серед українського населення у соцмережах начебто від імені Служби безпеки України.

Про це ЦПД повідомив на своєму каналі у Telegram.

– У повідомленні йдеться про те, що “в Україні з’являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись”. УВАГА! Ця інформація є фейковою, – йдеться у повідомленні ЦПД.

За інформацією фахівців, мета подібної дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва країни, а також психологічний тиск на населення.

Зараз дивляться

У ЦПД нагадали, що 19 липня фахівці розвінчали схожу фейкову розсилку та попереджали про посилення інформаційного тероризму.

Читайте
Як протидіяти дезінформації під час війни: експерти обговорили головні аспекти

Джерело: Центр протидії дезінформації

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка