Липень, 20 в 23:17

Центр протидії дезінформації розвінчав російський фейк, який шириться серед українського населення у соцмережах начебто від імені Служби безпеки України.

Про це ЦПД повідомив на своєму каналі у Telegram.

– У повідомленні йдеться про те, що “в Україні з’являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись”. УВАГА! Ця інформація є фейковою, – йдеться у повідомленні ЦПД.

За інформацією фахівців, мета подібної дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва країни, а також психологічний тиск на населення.

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У ЦПД нагадали, що 19 липня фахівці розвінчали схожу фейкову розсилку та попереджали про посилення інформаційного тероризму.

Джерело: Центр протидії дезінформації