Июль, 21 в 23:05

Президент Украины Владимир Зеленский снова отреагировал на ежедневные обстрелы российскими войсками украинских населенных пунктов.

В вечернем видеообращении он сообщил, что РФ обстреляла из реактивной артиллерии гражданские объекты Салтовского района Харькова.

— Жилой дом, торговые павильоны, общественный транспорт. Известно о трех погибших, более 20 человек – в списке раненых. Также из Ураганов оккупанты обстреляли и Славянскую общину на Донбассе, ударили Искандерами по Краматорску, — рассказал глава государства.

Зеленский уверен, что каждый из таких российских обстрелов – это аргумент, чтобы Украина получила больше HIMARS и другого современного и эффективного вооружения.

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Президент также вспомнил о фейке россиян, что якобы он в реанимации, что якобы обязанности главы государства исполняет Руслан Стефанчук.

– Раньше почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или якобы не выполняю свои обязанности. Потом все прекратилось. И вот снова бросают такие примитивные вещи. Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают — не способны придумать ничего нового, — добавил он.

По словам Зеленского, иссякнет и имеющийся потенциал для всех форм российской агрессии – в том числе для наступательных действий на фронте и террора против украинских городов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис президента