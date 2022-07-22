Каждый обстрел РФ – аргумент для получения HIMARS: Зеленский об ударах по городам
Президент Украины Владимир Зеленский снова отреагировал на ежедневные обстрелы российскими войсками украинских населенных пунктов.
В вечернем видеообращении он сообщил, что РФ обстреляла из реактивной артиллерии гражданские объекты Салтовского района Харькова.
— Жилой дом, торговые павильоны, общественный транспорт. Известно о трех погибших, более 20 человек – в списке раненых. Также из Ураганов оккупанты обстреляли и Славянскую общину на Донбассе, ударили Искандерами по Краматорску, — рассказал глава государства.
Зеленский уверен, что каждый из таких российских обстрелов – это аргумент, чтобы Украина получила больше HIMARS и другого современного и эффективного вооружения.
Президент также вспомнил о фейке россиян, что якобы он в реанимации, что якобы обязанности главы государства исполняет Руслан Стефанчук.
– Раньше почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или якобы не выполняю свои обязанности. Потом все прекратилось. И вот снова бросают такие примитивные вещи. Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают — не способны придумать ничего нового, — добавил он.
По словам Зеленского, иссякнет и имеющийся потенциал для всех форм российской агрессии – в том числе для наступательных действий на фронте и террора против украинских городов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Офис президента