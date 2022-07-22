Липень, 21 в 23:05

Президент України Володимир Зеленський знову відреагував на щоденні обстріли російськими військами українських населених пунктів.

У вечірньому відеозверненні він повідомив, що РФ обстріляла з реактивної артилерії цивільні об’єкти Салтівського району Харкова.

– Житловий будинок, торговельні павільйони, громадський транспорт. Відомо про трьох загиблих, понад 20 людей – в списку поранених. Теж з Ураганів окупанти обстріляли й Словʼянську громаду на Донбасі, вдарили Іскандерами по Краматорську, – розповів очільник держави.

Зеленський упевнений, що кожен з таких російських обстрілів – це аргумент, щоб Україна отримала більше HIMARS та іншого сучасного та ефективного озброєння.

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Президент також пригадав про фейк росіян, що нібито він у реанімації, що нібито обовʼязки глави держави виконує Руслан Стефанчук.

– Раніше майже щотижнево російські пропагандисти і посадовці вкидали фейки про те, що я нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую свої обов’язки. Потім це все припинилось. І ось знову вкидають такі примітивні речі. Схоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються – не здатні придумати нічого нового, – додав він.

За словами Зеленського, вичерпається і наявний потенціал для усіх форм російської агресії – зокрема для наступальних дій на фронті та терору проти українських міст.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Офіс президента