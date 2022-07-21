Липень, 21 в 12:15

СБУ затримала посадовця одного з промислових гігантів Кривого Рогу, який може бути причетний до коригування ворожого ракетного удару по аеропорту міста.

Про це повідомляють в СБУ.

Зазначається, що чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Збройних сил України на півдні, фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт Кривого Рогу.

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Окупантам через закриті канали зв’язку чоловік передавав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території.

Також агент передавав своїм кураторам фото і відеоматеріали розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів, по яких згодом ворог завдавав ударів.

– Перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня, – розповіли в СБУ.

Цей чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних Telegram-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На даних ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини.

Під час обшуків у чоловіка виявили засоби комунікації зі своїм російським куратором. У листуванні присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їхнє виконання.

Затриманому вже повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд арештував чоловіка.