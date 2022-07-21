СБУ задержала чиновника, который наводил вражеские ракеты на аэропорт Кривого Рога
СБУ затримала посадовця одного з промислових гігантів Кривого Рогу, який може бути причетний до коригування ворожого ракетного удару по аеропорту міста.
Про це повідомляють в СБУ.
Зазначається, що чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Збройних сил України на півдні, фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт Кривого Рогу.
Окупантам через закриті канали зв’язку чоловік передавав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території.
Також агент передавав своїм кураторам фото і відеоматеріали розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів, по яких згодом ворог завдавав ударів.
– Перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня, – розповіли в СБУ.
Цей чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних Telegram-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На даних ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини.
Під час обшуків у чоловіка виявили засоби комунікації зі своїм російським куратором. У листуванні присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їхнє виконання.
Затриманому вже повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд арештував чоловіка.