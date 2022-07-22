Поступление в вуз 2022: какие документы нужны
Нынешняя вступительная кампания в Украине — в самом разгаре. В ближайшее время начнется подача заявлений для поступления в университеты.
Какие документы нужны для поступления 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.
Когда подавать заявления на поступление и документы
Прием заявлений и документов от поступающих начинается 29 июля 2022 года и продлится до:
- 8 августа – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов и творческих конкурсов;
- 23 августа – для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста, ВНО (2019-2021 годы) или творческих конкурсов, пройденных с 1 по 18 июля.
В этом году абитуриент может подать до пяти заявок на бюджет в любое заведение высшего образования на любую специальность и до 20 заявлений на контракт.
Важно, что абитуриент, который хочет поступить на бюджет, должен обязательно установить приоритетность каждого заявления, где первая – это наивысшая приоритетность, а пятая – самая низкая.
Какие документы необходимы для поступления в ВНЗ
Для поступления в университет абитуриент должен подготовить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт);
- военный билет или приписное — для военнообязанных;
- документ об образовании и приложение к нему (аттестат);
- сертификат ВНО (за 2019-2021 годы);
- четыре цветные фотографии размером 3х4;
- медицинская справка 086-3/о (по требованию ЗВО).
Кроме оригиналов вышеуказанных документов, также необходимо иметь их копии, которые заверяются приемной комиссией.
Важно отметить, что в этом году некоторые учебные заведения сами могут устанавливать перечень документов для поступления.
Поэтому подробную информацию относительно необходимых документов следует выяснять в приемной комиссии ВНЗ или на официальном сайте того или иного учебного заведения.
Кстати, в 2022 году медицинская справка 086-3/о для поступления не нужна, но на некоторые специальности учебные заведения могут ее потребовать.