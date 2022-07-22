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Факты / Украина / Общество

Поступление в вуз 2022: какие документы нужны

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Поступление в вуз 2022: какие документы нужны
Фото: Depositphotos

Нынешняя вступительная кампания в Украине — в самом разгаре. В ближайшее время начнется подача заявлений для поступления в университеты.

Какие документы нужны для поступления 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда подавать заявления на поступление и документы

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 29 июля 2022 года и продлится до:

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  • 8 августа – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов и творческих конкурсов;
  • 23 августа – для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста, ВНО (2019-2021 годы) или творческих конкурсов, пройденных с 1 по 18 июля.

В этом году абитуриент может подать до пяти заявок на бюджет в любое заведение высшего образования на любую специальность и до 20 заявлений на контракт.

Важно, что абитуриент, который хочет поступить на бюджет, должен обязательно установить приоритетность каждого заявления, где первая – это наивысшая приоритетность, а пятая – самая низкая.

Какие документы необходимы для поступления в ВНЗ

Для поступления в университет абитуриент должен подготовить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт);
  • военный билет или приписное — для военнообязанных;
  • документ об образовании и приложение к нему (аттестат);
  • сертификат ВНО (за 2019-2021 годы);
  • четыре цветные фотографии размером 3х4;
  • медицинская справка 086-3/о (по требованию ЗВО).

Кроме оригиналов вышеуказанных документов, также необходимо иметь их копии, которые заверяются приемной комиссией.

Важно отметить, что в этом году некоторые учебные заведения сами могут устанавливать перечень документов для поступления.

Поэтому подробную информацию относительно необходимых документов следует выяснять в приемной комиссии ВНЗ или на официальном сайте того или иного учебного заведения.

Кстати, в 2022 году медицинская справка 086-3/о для поступления не нужна, но на некоторые специальности учебные заведения могут ее потребовать.

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