Липень, 22 в 16:04

Цьогорічна вступна кампанія в Україні у самому розпалі. Найближчим часом розпочнеться подача заяв для вступу в університети.

Які документи потрібні для вступу 2022 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли подавати заяви на вступ та документи

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 29 липня 2022 року та триватиме до:

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8 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та творчих конкурсів;

– для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та творчих конкурсів; 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, ЗНО (2019-2021 роки) або творчих конкурсів, складених з 1 по 18 липня.

Цьогоріч абітурієнт може подати до п’яти заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти та будь-яку спеціальність та до 20 заяв на контракт.

Важливо, що абітурієнт, який хоче вступити на бюджет, має обов’язково встановити пріоритетність кожної заяви, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – найнижча.

Які документи необхідні для вступу до ЗВО

Для вступу до університету абітурієнт має підготувати такі документи:

документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт);

військовий квиток або приписне — для військовозобов’язаних;

документ про освіту і додаток до нього (атестат);

сертифікат ЗНО (за 2019-2021 роки);

чотири кольорові фотографії розміром 3х4;

медична довідка 086-3/о (на вимогу ЗВО).

Крім оригіналів вищевказаних документів, також необхідно мати їхні копії, які завіряються приймальною комісією.

Важливо зазначити, що цього року деякі заклади освіти самі можуть встановлювати перелік документів для вступу.

Тому детальну інформацію щодо необхідних документів варто з’ясовувати у приймальній комісії ЗВО або на офіційному сайті того чи іншого навчального закладу.

До речі, у 2022 році медична довідка 086-3/о для вступу не потрібна, але на певні спеціальності заклади освіти можуть її вимагати.