В Киеве задержали хакера, который похищал и продавал базы данных украинских банков РФ

Июль, 23 в 16:05

В Киеве задержали хакера, который украл базы данных украинских банков и продавал их на администрированных российскими спецслужбами платформах.

По данным Службы безопасности Украины, хакер похищал информацию с ограниченным доступом в электронных системах компаний и банков, в частности, иностранных.

Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий, получая удаленный доступ к их цифровым системам.

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Эти сведения хакер передавал анонимным интернет-платформам, администрированным из территории РФ представителями российских спецслужб. Во время обысков обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса (Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).