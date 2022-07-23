У Києві затримали хакера, який викрадав і продавав бази даних українських банків РФ
У Києві затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на адміністрованих російськими спецслужбами платформах.
За даними Служби безпеки України, хакер викрадав інформацію з обмеженим доступом в електронних системах компаній і банків, зокрема, іноземних.
Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, отримуючи віддалений доступ до їхніх цифрових систем.
Ці відомості хакер передавав анонімним інтернет-платформам, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб. Під час обшуків виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).