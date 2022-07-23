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Факти / Україна / Суспільство

У Києві затримали хакера, який викрадав і продавав бази даних українських банків РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Києві затримали хакера, який викрадав і продавав бази даних українських банків РФ
Фото: СБУ

У Києві затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на адміністрованих російськими спецслужбами платформах.

За даними Служби безпеки України, хакер викрадав інформацію з обмеженим доступом в електронних системах компаній і банків, зокрема, іноземних.

Фото: СБУ

Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, отримуючи віддалений доступ до їхніх цифрових систем.

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Ці відомості хакер передавав анонімним інтернет-платформам, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб. Під час обшуків виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

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Джерело: СБУ
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