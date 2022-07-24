Июль, 24 в 15:29

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации усовершенствуют функционал приложения Дія для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вопрос поддержки ВПЛ обсудили участники межведомственного совещания, которое прошло под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. Там обсудили, как можно наладить своевременную выплату пособия на проживание ВПЛ и упростить подачу заявлений через Дію.

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Участники совещания решили, что Минсоцполитики и Минцифры совместно усовершенствуют функционал Дія. Планируется сделать так, чтобы ВПЛ могли через это приложение сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении.

Ранее Факты ICTV уже рассказывали о всех денежных пособиях ВПЛ от разных структур и как их получить.