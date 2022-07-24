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Факти / Україна / Суспільство

У Дії з’являться важливі функції для ВПО

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Дія
Фото: УНІАН

Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації удосконалять функціонал додатка Дія для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Питання підтримки ВПО обговорили учасники міжвідомчої наради, яка пройшла під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Там обговорили, як можна налагодити вчасну виплату допомоги на проживання ВПО і спростити подачу заяв через Дію.

Зараз дивляться

Учасники наради вирішили, що Мінсоцполітики та Мінцифри спільно вдосконалять функціонал Дії. Планують зробити так, щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні.

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