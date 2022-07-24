ВСУ уничтожили батарею ЗРК С-300 россиян в Херсонской области

Июль, 24 в 18:59

В Херсонской области украинские защитники уничтожили батарею ЗРК С-300 российских войск в районе Зеленотропинского во время выполнения огневых задач.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. По данным ОК, под контроль взяли несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику российской армии.

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