ЗСУ знищили батарею ЗРК С-300 росіян у Херсонській області

Липень, 24 в 18:59

У Херсонській області українські захисники знищили батарею ЗРК С-300 російських військ в районі Зеленотропинського під час виконання вогневих завдань.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. За даними ОК, під контроль взяли декілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику російської армії.

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Окупаційні війська продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів.

За останніми даними, до Херсонської області в’їхали понад 20 “гуманітарних” КамАЗів пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів окупанти облаштовують у цивільних будівлях чи закладах освіти.