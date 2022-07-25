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Факты / Украина / Общество

Паспорт бизнесмена Боголюбова в реестре ГМС отмечен как недействительный — Forbes

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Боголюбов і Коломойський
Фото: УНИАН

Бизнес-партнера Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова нет в реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов. Об этом пишет издание Forbes, ссылаясь на данные ГМС.

— Паспорт Геннадия Боголюбова, серия и номер которого в указанных документах, отмечен в базе ГМС как недействительный, — сообщает издание.

Отмечается, что Боголюбов еще в 2017 году отказался от украинского гражданства, но в 2019-м получил вид на постоянное проживание в Украине.

Также издание пишет, что украинское гражданство мог потерять бизнесмен Игорь Коломойский. В реестре ГМС его паспорт значится как недействительный.

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Ранее о возможном лишении гражданства Коломойского писала Украинская правда со ссылкой на источники.

Что известно о Геннадии Боголюбове?

В 2021 году он вошел в 100 самых богатых украинцев по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $1,7 млрд.

В 1992 году по предложению Сергея Тигипко он вместе с Игорем Коломойским, Алексеем Мартыновым, Леонидом Милославским учредил Приватбанк.

Источник: Forbes
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