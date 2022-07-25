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Факти / Україна / Суспільство

Паспорт бізнесмена Боголюбова у реєстрі ДМС позначений як недійсний – Forbes

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Боголюбов і Коломойський
Фото: УНІАН

Бізнес-партнера Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова немає у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів. Про це пише видання Forbes, посилаючись на дані ДМС.

— Паспорт Геннадія Боголюбова, серія та номер якого є у зазначених документах, помічений у базі ДМС як недійсний, – повідомляє видання.

Зазначається, що Боголюбов ще у 2017 році відмовився від українського громадянства, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Також видання пише, що українське громадянство міг втратити бізнесмен Ігор Коломойський. У реєстрі ДМС його паспорт значиться як недійсний.

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Раніше про можливе позбавлення громадянства Коломойського писала Українська правда з посиланням на джерела.

Що відомо про Геннадія Боголюбова?

У 2021 році він увійшов до 100 найбагатших українців за версією Forbes. Його статки оцінювали у $1,7 млрд.

У 1992 році за пропозицією Сергія Тігіпка він разом з Ігорем Коломойським, Олексієм Мартиновим, Леонідом Милославським заснував Приватбанк.

Джерело: Forbes
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