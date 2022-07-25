Паспорт бізнесмена Боголюбова у реєстрі ДМС позначений як недійсний – Forbes
Бізнес-партнера Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова немає у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів. Про це пише видання Forbes, посилаючись на дані ДМС.
— Паспорт Геннадія Боголюбова, серія та номер якого є у зазначених документах, помічений у базі ДМС як недійсний, – повідомляє видання.
Зазначається, що Боголюбов ще у 2017 році відмовився від українського громадянства, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.
Також видання пише, що українське громадянство міг втратити бізнесмен Ігор Коломойський. У реєстрі ДМС його паспорт значиться як недійсний.
Раніше про можливе позбавлення громадянства Коломойського писала Українська правда з посиланням на джерела.
Що відомо про Геннадія Боголюбова?
У 2021 році він увійшов до 100 найбагатших українців за версією Forbes. Його статки оцінювали у $1,7 млрд.
У 1992 році за пропозицією Сергія Тігіпка він разом з Ігорем Коломойським, Олексієм Мартиновим, Леонідом Милославським заснував Приватбанк.