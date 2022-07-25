Июль, 25 в 19:24

Выпуск из школы — только начало взрослой жизни. Перед вчерашними школьниками открывается новый и интересный мир самостоятельности.

Один из первых шагов, который делают выпускники решают куда и на кого поступать. Подходить к выбору нужно крайне сознательно, ведь от этого зависит ближайшее будущее.

Что делать, если не знаешь куда поступать и какую специальность выбрать — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как найти себя

Выбор будущей профессии и поступление в вуз — достаточно ответственный этап в жизни каждого человека.

В первую очередь нужно успокоиться и прислушаться к своему внутреннему голосу и желаниям. Согласитесь, никто не знает нас лучше чем мы сами.

В спокойной атмосфере подумайте, чем бы вы хотели заниматься.

Если вы любите танцевать и у вас это хорошо получается — рассмотрите хореографический факультет, имеете склонность к языкам — подумайте на лингвистическим университетом, любите рисовать — попробуйте графический дизайн или архитектуру. Эту цепочку можно продлевать вечность.

Чтобы точно понять, действительно ли вы хотите этим заниматься, представьте, что вы будете работать на определенной профессии всю жизнь. Если от одной мысли вам стало плохо — это точно не ваш вариант.

Как говорил древнекитайский философ Конфуций — выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня.

Как выбрать университет

Если с профессиями все более или менее понятно, встает следующий вопрос — в какое учебное заведение поступать?

Тут внутренний голос не поможет, нужно взвесить все за и против:

выберите себе фаворитов среди ВНЗ — например, пять-семь университетов (так вам будет проще определиться);

подробно ознакомьтесь с сайтами, социальными сетями и специальностями, которые имеет учебное заведение;

в соцсетях найдите настоящих студентов этих вузов и свяжитесь с ними — большинство из молодых людей охотно ответят на ваши вопросы и расскажут об учебе;

на просторах интернета поищите отзывы студентов и их родителей о том или иных заведение — но верить всему не стоит, делайте выводы, но не принимать решение сразу;

если есть возможность, съездите на территорию университетов — почувствуйте атмосферу, представьте себя студентом именно этого вуза, осмотрите состояние корпусов и тому подобное;

убедитесь, что университет может направлять студентов на практику к потенциальным работающим.

Однако важнее всего выбирать университет именно после выбора профессии.

Соответственно, для переводчиков подойдет Киевский национальный лингвистический университет, для журналистов — Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, для педагогов — Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и тому подобное.

Профориентация — полезные ресурсы и книги

Чтобы точно не ошибиться в будущей профессии, каждому абитуриенту стоит пройти профориентационный тест.

Сегодня существуют множество хороших сервисов, которые позволяют сделать это онлайн:

Книги, которые помогут определиться с будущей профессией: