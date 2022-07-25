Липень, 25 в 19:24

Випуск зі школи – лише початок дорослого життя. Перед вчорашніми школярами відкривається новий та цікавий світ самостійності.

Один з перших кроків, який роблять випускники – вирішують куди та на кого вступати. Підходити до вибору потрібно вкрай свідомо, адже від цього залежить найближче майбутнє.

Що робити, якщо не знаєш куди вступати та яку спеціальність обрати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як знайти себе

Вибір майбутньої професії та вступ до вищого навчального закладу – доволі відповідальний етап у житті кожної людини.

В першу чергу потрібно заспокоїтись та прислухатись до свого внутрішнього голосу та бажань. Погодьтесь, ніхто не знає нас краще ніж ми самі.

У спокійній атмосфері подумайте, чим би ви хотіли займатись.

Якщо ви любите танцювати та у вас це добре виходить – розгляньте хореографічний факультет, маєте схильність до мов – подумайте на лінгвістичним університетом, полюбляєте малювати – спробуйте графічний дизайн чи архітектуру. Цей ланцюжок можна продовжувати вічність.

Аби точно зрозуміти, чи дійсно ви хочете цим займатись, уявіть, що ви працюватимете на певній професії усе життя. Якщо від однієї думки вам стало зле – це точно не ваш варіант.

Як казав давньокитайський філософ Конфуцій – виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня.

Як обрати університет

Якщо з професіями усе більш менш зрозуміло, постає наступне питання – у який навчальний заклад вступати?

Тут внутрішній голос не допоможе, потрібно зважити усі за та проти:

виберіть собі фаворитів серед ЗВО – наприклад, п’ять-сім університетів (так вам буде простіше визначитись);

детально ознайомтесь із сайтами, соціальними мережами та спеціальностями, які має певний навчальний заклад;

у соцмережах знайдіть дійсних студентів цих вишів та зв’яжіться з ними – більшість з молодих людей залюбки дадуть відповіді на ваші запитання та розкажуть про навчання;

на просторах інтернету пошукайте відгуки студентів та їх батьків про той чи інших заклад – проте вірити усьому не варто, робіть висновки, але не приймати рішення відразу;

якщо маєте можливість, поїдьте на територію університетів – відчуйте атмосферу, уявіть себе студентом саме цього вишу, огляньте стан корпусів тощо;

переконайтесь, що університет може направляти студентів на практику до потенційних роботавців.

Проте найважливіше обирати університет саме після вибору професії.

Відповідно, для перекладачів підійде Київський національний лінгвістичний університет, для журналістів – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, для педагогів – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова тощо.

Профорієнтація – корисні ресурси та книги

Аби точно не помилитися у майбутній професії, кожному абітурієнту варто пройти профорієнтаційний тест.

Сьогодні існують безліч хороших сервісів, які дозволяють зробити це онлайн:

Книги, які допоможуть визначитись з майбутньою професією: