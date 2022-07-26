Июль, 26 в 17:18

В оккупированном Мариуполе местным жителям привозят питьевую воду, зараженную кишечной палочкой.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что украинские волонтеры взяли в Мариуполе образец той воды, которую оккупанты раздают людям.

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Образцы вывозили с соблюдением всех санитарных требований, чтобы не допустить никаких отклонений при исследовании. И результаты очень шокируют.

Сотрудники бактериологической лаборатории Запорожского центра контроля и профилактики болезней обнаружили в воде колиформные бактерии. Это означает, что вода смешана с фекальным веществом.

Согласно санитарным нормам, в воде общих колиформ не должно быть вообще. Это бактерии группы кишечной палочки, их обычно обнаруживают в поверхностных водоемах.

— Так что данная вода недостаточно обеззаражена для употребления людьми, — рассказали специалисты водоканала.

По словам директора ЦПМСП №3 Александра Лазаренко, такую воду пить нельзя, ведь высок риск заражения другими патогенными микроорганизмами, среди них: дизентерия и холера.

Мариупольцам советуют кипятить воду.

Фото: Петр Андрющенко