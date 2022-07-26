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Факти / Україна / Суспільство

У Маріуполі окупанти роздають воду з кишковою паличкою, що живе у фекаліях

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Маріуполі окупанти роздають воду з кишковою паличкою, що живе у фекаліях

В окупованому Маріуполі місцевим мешканцям привозять питну воду, яка заражена кишковою паличкою.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що українські волонтери взяли у Маріуполі зразок тої води, яку окупанти роздають людям.

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Зразки вивозили із дотриманням усіх санітарних вимог, щоб не допустити жодних відхилень при дослідженні. І результати дуже шокують.

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Працівники бактеріологічної лабораторії Запорізького центру контролю та профілактики хвороб виявили у воді коліформні бактерії. Це означає, що та вода змішана з фекальною речовиною.

Маріупольська міськрада

Згідно з санітарними нормами у питній воді загальні коліформи не мають бути взагалі. Це бактерії групи кишкової палички, їх зазвичай можна знайти у поверхневих водоймах.

– Тож дана вода недостатньо знезаражена для вживання людьми, – розповіли фахівці водоканалу.

За словами директора ЦПМСД №3 Олександра Лазаренка, таку воду пити не можна, адже є високий ризик зараження іншими патогенними мікроорганізмами, серед них: дизентерія та холера.

Тож маріупольцям радять кип’ятити воду.

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Фото: Петро Андрющенко

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