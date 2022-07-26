В Мариуполе оккупанты строят бетонные курятники под видом многоэтажек – Андрющенко

Июль, 25 в 21:04

Российские оккупанты строят в Приморском районе Мариуполя сборные бетонные курятники под видом многоэтажек.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что самое нетипичное в этой ситуации то, что делают они это почти молча: без пафоса и пропаганды.

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– Но, если посмотреть на то, как они это делают – становится понятно, почему. Бетонные коробки ставят друг на друга на бетонные кирпичи без скрепления между собой. Щели с руку. И одна клетка на одну семью. Всего на 266 квартир или на 600-700 человек, – рассказал советник.

По его словам, в условно нормальное новое жилье расселят коллаборантов, а в бетонный карточный дом – “простолюдинов”.

– Становится ясно, что никакого отопления, даже попытки не будет. Все строительство тянут не только к фортификациям, но в ближайшую точку Мариупольского района, где есть газ и электричество. Здесь и заканчивается газоснабжение, постоянно обещанное и которое невозможно восстановить, – резюмировал он.

Андрющенко в очередной раз призвал мариупольцев эвакуироваться, и напомнил, что зима – близко.





Фото: Петр Андрющенко

Источник: Петр Андрющенко