В Мариуполе оккупанты строят бетонные курятники под видом многоэтажек – Андрющенко
Российские оккупанты строят в Приморском районе Мариуполя сборные бетонные курятники под видом многоэтажек.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он уточнил, что самое нетипичное в этой ситуации то, что делают они это почти молча: без пафоса и пропаганды.
– Но, если посмотреть на то, как они это делают – становится понятно, почему. Бетонные коробки ставят друг на друга на бетонные кирпичи без скрепления между собой. Щели с руку. И одна клетка на одну семью. Всего на 266 квартир или на 600-700 человек, – рассказал советник.
По его словам, в условно нормальное новое жилье расселят коллаборантов, а в бетонный карточный дом – “простолюдинов”.
– Становится ясно, что никакого отопления, даже попытки не будет. Все строительство тянут не только к фортификациям, но в ближайшую точку Мариупольского района, где есть газ и электричество. Здесь и заканчивается газоснабжение, постоянно обещанное и которое невозможно восстановить, – резюмировал он.
Андрющенко в очередной раз призвал мариупольцев эвакуироваться, и напомнил, что зима – близко.
Фото: Петр Андрющенко
Источник: Петр Андрющенко