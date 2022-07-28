Июль, 28 в 14:49

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 24 февраля стало днем ​​величайшей российской геополитической катастрофы. Когда своими действиями РФ запустила окончательную деструкцию постсоветского пространства и деколонизацию российской квазифедерации.

Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия запустила механизм потери своего влияния на страны, входящие в состав СНГ. Москва продемонстрировала, что является реальной угрозой государственному существованию для стран на постсоветском пространстве.

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А страны Центральной Азии и Кавказа начинают переориентацию внешней политики на Турцию, Китай и Евросоюз, которые могут выступить гарантами их безопасности.

По его словам, рушится роль и значение межгосударственных объединений ОДКБ, ЕЭП, которые начинают рассматриваться их участниками как угрозы национальному суверенитету и инструменты российской внешнеполитической экспансии.

Также Данилов заявил, что войной против Украины Россия дала старт движениям в национальных республиках, “временно входящих в состав РФ”, вспомнив Татарстан, Ичкерию, Саху, Сибирь, Урал, Дальний Восток.

Секретарь СНБО отметил, что в России формируются условия для разрушения системы управления, акций гражданского неповиновения и развертывания освободительного движения в национальных республиках и народов против кремлевских властей.

— Весь демократический мир должен помочь национальным республикам и народам избавиться от колониального угнетения со стороны Московии для реализации своих международно признанных прав на независимость, самоопределение и отделение, — написал он.

Данилов добавил, что свобода народов – это полная деколонизация России, а также дерусификация и денуклеаризация РФ. И подчеркнул, что ВСУ помогут вырвать гнилые и ядовитые российские имперские зубы.

Источник: Алексей Данилов