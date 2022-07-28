Липень, 28 в 14:49

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що 24 лютого стало днем найбільшої російської геополітичної катастрофи. Коли своїми діями РФ запустила остаточну деструкцію пострадянського простору та деколонізацію російської квазіфедерації.

Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що Росія запустила механізм втрати свого впливу на країни, які входять до складу СНД. Москва продемонструвала, що є реальною загрозою державному існуванню для країн на пострадянському просторі.

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А країни Центральної Азії та Кавказу розпочинають переорієнтацію зовнішньої політики на Туреччину, Китай та Євросоюз, які можуть виступити гарантами їхньої безпеки.

За його словами, руйнується роль та значення міждержавних об’єднань ОДКБ, ЄЕП, які починають розглядатися їхніми учасниками як загрози національному суверенітету й інструменти російської зовнішньополітичної експансії.

Також Данілов заявив, що війною проти України Росія дала старт рухам у національних республіках, які “тимчасово входять до складу РФ”, згадавши Татарстан, Ічкерію, Саху, Сибір, Урал, Далекий Схід.

Секретар РНБО наголосив, що в Росії формуються умови для руйнування системи управління, акцій громадянської непокори та розгортання визвольного руху в національних республіках і народів проти кремлівської влади.

— Весь демократичний світ має допомогти національним республікам і народам позбутися колоніального гноблення зі сторони Московії для реалізації своїх міжнародно визнаних прав на незалежність, самовизначення й відокремлення, – написав він.

Данілов додав, що свобода народів – це повна деколонізація Росії, а також дерусифікація і денуклеаризація РФ. Та підкреслив, що ЗСУ допоможуть вирвати гнилі й отруйні російські імперські зуби.

Джерело: Олексій Данілов