Июль, 28 в 10:58

Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации.

— В Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период, – отметила она.

Поэтому Верещук советует перевозить людей в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, стариков, а также больных и маломобильных.

Глава Минреинтеграции говорит, что ввиду этого власти готовят жителей Донецкой области к эвакуации. Так, создали штаб, разворачивают силы и средства. Области в центре и на западе страны готовятся принимать людей с востока.

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Она обратилась к жителям Донецкой области с призывом своевременно эвакуироваться из региона.

— Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя. Поэтому будьте мудры и готовьтесь к эвакуации! – добавила она.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

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Фото: Минреинтеграции