Июль, 29 в 19:51

Пожилые люди, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи, могут получить услугу социального обслуживания.

Разнообразные социальные услуги пенсионерам предоставляют территориальные центры социального обслуживания.

Что предполагает социальное обслуживание и как его получить — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кому предоставляется социальное обслуживание

Территориальные центры соцобслуживания — это специальные государственные учреждения, которые предоставляют социальные услуги гражданам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

На социальное обслуживание имеют право:

пожилые люди, инвалиды, больные, нуждающиеся в постоянной помощи;

граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации в связи с безработицей и зарегистрированные в государственной службе занятости. Обслуживание предоставляется, если среднемесячный совокупный доход семьи — ниже прожиточного минимума.

Территориальные центры предоставляют бесплатное социальное обслуживание пожилым людям, не имеющим родных, которые должны обеспечить им уход и помощь.

Такие центры занимаются соцобслуживанием в нескольких направлениях:

социальная помощь на дому оказывается одиноким гражданам, которые неспособны к самообслуживанию в связи с частичной потерей двигательной активности (имеют III, IV, V группу двигательной активности);

оказывается одиноким гражданам, которые неспособны к самообслуживанию в связи с частичной потерей двигательной активности (имеют III, IV, V группу двигательной активности); социально-медицинские услуги — для граждан, которые могут находиться в коллективе и нуждаются в социально-медицинских услугах;

— для граждан, которые могут находиться в коллективе и нуждаются в социально-медицинских услугах; социально-бытовая адаптация — для людей, которые имеют частичное нарушение двигательной активности и не имеют медицинских противопоказаний для пребывания в коллективе;

— для людей, которые имеют частичное нарушение двигательной активности и не имеют медицинских противопоказаний для пребывания в коллективе; предоставление адресной натуральной и денежной помощи — центры организуют предоставление одежды, обуви, продовольственных и промышленных товаров, лекарств и тому подобное. А также бытовых услуг-парикмахера, швеи, ремонта окон, дверей, санузлов и тому подобное.

Что именно предполагает социальное обслуживание

Социальный работник предоставляет различные виды социально-бытовых услуг, например:

приготовление или помощь в приготовлении пищи дома, кормление, доставка горячих обедов (из столовой, кафе, других заведений);

приобретение и доставка товаров с магазина или базара, доставка книг, газет, журналов, медикаментов за средства граждан, которые обслуживаются;

вызов врача, оказание помощи во время осмотра, помощь во время посещения больниц, организация консультаций врачей и т. п.;

помощь в уборке квартиры, стирке белья, соблюдении личной гигиены, мелком ремонте одежды и обуви, обеспечении топливом;

оформление документов на получение субсидий на оплату коммунальных услуг и других видов социальной помощи, внесение платежей;

чтение прессы;

другие социальные услуги.

Соцработники также организуют различные консультации с врачами, психологами или психиатрами, делают методические упражнения и способствуют улучшению отношений с окружающими.

Как оформить социальное обслуживание

Чтобы получить социальное обслуживание, человек пожилого возраста должен подать письменное заявление в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства.

В течение трех дней управление направляет запрос в учреждение здравоохранения по месту жительства человека, чтобы получить медицинское заключение о неспособности пенсионера обслуживаться самостоятельно.

В течение 10 дней больница предоставляет медицинское заключение управлению, которое в течение трех дней принимает решение — предоставлять социальное обслуживание или нет.

Если человеку преклонного возраста все же предоставили соцобслуживание, управления труда и социальной защиты направляет территориальному центру заявление человека вместе с медицинским заключением.

После этого центр составляет карту индивидуальных потребностей человека, которые будут предоставляться работником социальной защиты.