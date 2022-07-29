Липень, 29 в 19:51

Люди похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги можуть отримати послугу соціального обслуговування.

Різноманітні соціальні послуги пенсіонерам надають Територіальні центри соціального обслуговування.

Що передбачає соціальне обслуговування та як його отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кому надається соціальне обслуговування

Територіальні центри соцобслуговування – це спеціальні державні установи, які надають соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

На соціальне обслуговування мають право:

люди похилого віку, інваліди, хворі, які потребують постійної допомоги;

безробітні, які зареєстровані в державній службі зайнятості. Обслуговування надається, якщо середньомісячний сукупний дохід родини нижчий ніж прожитковий мінімум.

Територіальні центри надають безоплатне соціальне обслуговування людям похилого віку, які не мають рідних, що мали б забезпечити їм догляд.

Такі центри займаються обслуговуванням у кількох напрямках:

допомога вдома – надається одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групу рухової активності);

– надається одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групу рухової активності); соціально-медичні послуги – для громадян, які можуть перебувати в колективі та потребують соціально-медичних послуг;

– для громадян, які можуть перебувати в колективі та потребують соціально-медичних послуг; соціально-побутова адаптація – для людей, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі;

– для людей, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі; надання адресної натуральної та грошової допомоги – центри організовують надання одягу, взуття, продовольчих та промислових товарів, ліків тощо. А також побутових послуг – перукаря, швачки, ремонту вікон, дверей, санвузлів тощо.

Що саме передбачає соціальне обслуговування

Соціальний працівник надає різні види послуг, наприклад:

приготування або допомога в приготуванні їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів (з їдальні, кафе, інших закладів);

придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

виклик лікаря, надання допомоги під час огляду, допомога під час відвідування лікарень, організація консультацій лікарів тощо;

допомога у прибиранні квартири, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, у дрібному ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

оформлення документів на отримання субсидій на оплату комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

читання преси;

інші соціальні послуги.

Соцпрацівники також організовують різноманітні консультації з лікарями, психологами чи психіатрами, роблять методичні вправи та сприяють поліпшенню відносин з оточуючими.

Як оформити соціальне обслуговування

Аби отримати соціальне обслуговування людина похилого віку має подати письмову заяву до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Протягом трьох днів управління надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання людини, аби отримати медичний висновок про нездатність пенсіонера обслуговуватися самостійно.

Протягом 10 днів лікарня надає медичний висновок управлінню, яке протягом трьох днів приймає рішення – надавати соціальне обслуговування чи ні.

Якщо людині похилого віку все ж надали соцобслуговування, управління праці та соціального захисту надсилає територіальному центру заяву людини разом з медичним висновком.

Після цього центр складає карту індивідуальних потреб людини, які будуть надаватися працівником соціального захисту.