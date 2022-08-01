Август, 01 в 19:37

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию №22/145362-эп о запрете выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице.

Соответствующую петицию поддержали более 25 тыс. граждан.

Глава государства напомнил, что порядок оповещения военнообязанных о призыве и вручении повесток регулируется соответствующими актами Кабинета министров, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

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Зеленский сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Президент напомнил, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины, а из-за полномасштабной агрессии России в стране ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Петиция с просьбой запретить раздавать повестки на блокпостах, АЗС и улице была создана 29 июня. По состоянию на 1 августа она набрала 26 740 подписей – для рассмотрения президентом нужно 25 тыс.

В то же время в ВСУ уверяют, что повестка – это не билет на передовую. И раздавать его в людных местах не запрещено. Ведь воюющее государство должно знать свой мобилизационный потенциал.

В Генштабе отмечают, что сразу из военкомата на фронт никого не посылают. Но на передовой военные настаивают, что вручение повесток не должно быть наказанием, потому что это унижает наши ВСУ и не укрепляет обороноспособность.