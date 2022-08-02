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Катерину II в Одесі хочуть замінити актором Геррінгтоном: Зеленський відповів на петицію

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський,
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заміну пам’ятника Катерині II в Одесі на американського актора Біллі Геррінгтона.

У петиції йдеться, що глава держави доручив Одеській міськраді розглянути поставлені питання у петиції, врахувати важливість захисту національних інтересів, очищення суспільного простору від пам’ятників імперської та радянської спадщини.

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Петиція набрала понад 26,4 тис. голосів із необхідних 25 тис. Її ініціював 20 травня Олексій Матвєєв, а президент дав відповідь 1 серпня.

На думку автора петиції, заміна пам’ятника не тільки буде сигналом про відмову від російської спадщини та підтримку ЛГБТ-спільноти, а нагадає про те, що Одеса має свою культуру та почуття гумору.

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