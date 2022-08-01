Август, 01 в 12:32

Наземный общественный транспорт в Киеве не будет осуществлять перевозки во время воздушных тревог. Пассажиры должны будут покинуть салон и пройти в укрытие.

Как проинформировали в пресс-службе КГГА, такое решение принял Совет обороны Киева по рекомендациии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Наземный общественный транспорт в столице будет останавливаться на время действия воздушной тревоги. Это относится и к частным перевозчикам.

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– Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие, — подчеркнули в КГГА.

Карту укрытий можно найти на Официальном портале города Киева, а также в городском приложении Киев Цифровой.

В то же время метрополитен во время воздушной тревоги по-прежнему не будет перевозить пассажиров по наземным участкам, а также будет приостанавливать работу станций открытого типа.

Эти правила обязательны для всего общественного транспорта Киева. Они начинают действовать с сегодняшнего дня, 1 августа.

Власти Киева призвали жителей столицы не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а также соблюдать комендантский час.

Как известно, в Киеве решили пока не повышать оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте (метрополитене, трамваях, троллейбусах, автобусах). В КГГА объяснили, что при формировании цены на проезд будет учитываться платежеспособность людей.

С 16 мая в столице возобновили оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте, но стоимость поездки оставили неизменной – 8 грн за одноразовый проезд. Оплатить можно транспортными карточками, через платежные приложения и через мобильное приложение Киев цифровой.