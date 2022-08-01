Серпень, 01 в 12:32

Наземний громадський транспорт у Києві не здійснюватиме перевезень під час повітряних тривог. Пасажири повинні будуть залишити салон та пройти в укриття.

Як поінформували в пресслужбі КМДА, таке рішення ухвалила Рада оборони Києва за рекомендацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, наземний громадський транспорт у столиці зупинятиметься на час дії повітряної тривоги. Це стосується й приватних перевізників.

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– Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття, – наголосили в КМДА.

Мапу укриттів можна знайти на Офіційному порталі міста Києва, а також у міському застосунку Київ Цифровий.

Водночас метрополітен, як і раніше, на час повітряної тривоги не перевозитиме пасажирів наземними ділянками, а також призупинятиме роботу станцій відкритого типу.

Ці правила є обов’язковими для всього громадського транспорту Києва. Вони починають діяти відсьогодні, 1 серпня.

Влада Києва закликала мешканців столиці не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а також дотримуватися комендантської години.

Як відомо, в Києві вирішили поки що не підвищувати оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті (метрополітені, трамваях, тролейбусах, автобусах). У КМДА пояснили, що під час формування ціни на проїзд буде враховуватися платоспроможність людей.

З 16 травня в столиці поновили оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті, але вартість поїздки залишили незмінною – 8 грн за одноразовий проїзд. Сплатити можна транспортними картками, через платіжні додатки та через мобільний застосунок Київ цифровий.