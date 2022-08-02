Август, 01 в 23:28

Уже шесть международных организаций заключили меморандумы с Минсоцполитики о помощи украинцам, в частности, и денежную помощь на сумму 2,2 – 2,5 тыс. грн. Еще две организации в процессе переговоров на присоединение.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Уже присоединились следующие организации:

Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ);

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН);

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине, Общество Красного Креста Украины (МККХ и ОКХУ);

Международная организация по миграции (МОМ);

RED ROSE CDS LIMITED.

В процессе договоренностей Человек в беде и Норвежский совет по делам беженцев.

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Министерство для этих организаций собирает заявки через сайт єДопомога, верифицирует заявки и передает организациям сведения о людях, конечно, по согласию украинцев. Затем эти организации рассматривают заявки и выплачивают уже украинцам.

— Подать заявки можно через наш сайт єДопомога. Это основной портал, через который мы получаем информацию, верифицируем и передаем. Если у людей нет возможности подать заявку через сайт самостоятельно, тогда есть родные и друзья, которые могут заполнить заявки. Многие сервисы уже предоставляются и на почте, и в банках, — отметила Жолнович.

Для получения помощи, кроме паспортных данных и идентификационного кода, требуется банковский счет IBAN.

— Нужно иметь счет хотя бы в каком-нибудь украинском банке. Это может быть пенсионный счет, потому что если у нас человек получает пенсию, у него уже есть счет. Ему не нужно открывать никаких новых счетов. Нужно просто указать тот счет, который у него есть, — подчеркнула она.

Однако не для всех видов помощи требуется IBAN. Например, для помощи Всемирной продовольственной программы или Международной организации миграции также может использоваться Western Union, денежные переводы.

Заявку на платформе может оставить любой человек, а вот решение о выплатах и ​​каким категориям населения помочь принимают международные организации.