Август, 02 в 21:13

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в Украине.

Он отметил, что по Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, и добавил, что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция не может быть изменена.

Президент добавил, что правительство нарабатывало решение для легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства. Согласно статье 116 Конституции Украины Кабмин принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

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— Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах, — говорит Зеленский.

Глава государства утверждает, что каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины.

Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Также он сослался на Семейный кодекс, определяющий, что семья является первичным и основным центром общества.

Семью составляют люди, которые вместе проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

КиевПрайд прокомментировал ответ президента на петицию.

— Как мы и ожидали, легализация именно однополых браков невозможна в условиях военного положения, потому что она требует изменений в Конституции Украины. Однако институт регистрируемых гражданских партнерств РЦБ является лучшей альтернативой в текущей ситуации, — говорят в организации.

Они добавили, что правительство во главе с президентом дало положительный сигнал о том, что его введение об однополых браках – теперь только вопрос времени.

Напомним, что на сайте представительства президента петиция уже набрала более 28,5 тыс. голосов, хотя для ответа президента достаточно 25 тыс.