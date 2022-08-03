Серпень, 02 в 21:13

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в України.

Він зазначив, що за Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, і додав, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція не може бути змінена.

Президент додав, що уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

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– Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати, – каже Зеленський.

Очільник держави стверджує, що кожен громадянин є невіддільною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України.

Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Також він послався на Сімейний кодекс, який визначає, що сім’я є первинним та основним осередком суспільства.

Сім’ю складають люди, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

КиївПрайд прокоментував відповідь президента на петицію.

– Як ми і очікували, легалізація саме одностатевих шлюбів є неможливою в умовах воєнного стану, бо вона потребує змін у Конституції України. Однак, інститут реєстрованих цивільних партнерств РЦП є найкращою альтернативою у поточній ситуації, – кажуть в організації.

Вони додали, що уряд, на чолі з президентом, дав позитивний сигнал про те, що його впровадження про одностатеві шлюби – тепер лише питання часу.

Нагадаємо, що на сайті представництва президента петиція вже набрала понад 28,5 тис. голосів, хоча для відповіді президента достатньо 25 тис.