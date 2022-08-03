Август, 03 в 16:00

Реактивную систему залпового огня Град часто упоминает Генштаб в своих ежедневных сводках.

Град — это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.

На какое расстояние способна стрелять РСЗО Град и как спастись во время обстрела — читайте в материале Фактов ICTV.

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На что способна РСЗО Град

Эта система предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других наземных целей.

Количество снарядов для залпа — 40 шт.

Максимальная и минимальная дальность поражения цели зависит от снаряда. Например, наиболее распространенный снаряд для Града — М-21ОФ может стрелять на расстояние 20,4 км.

Кроме того, существует такой термин как пакет Града. Один такой пакет — полный залп из установки (40 снарядов).

Все они падают с определенным рассеянием, образуя эллипс рассеяния, площадь которого составляет 8-9 га.

Если говорить о снаряды М-21ОФ, то их зона стабильного поражения составляет 2,4 га (24 тыс. м2) для живой силы и 1,75 га (17,5 тыс. м2) для техники.

Однако все зависит от снарядов, которые враг будет использовать. Различные снаряды Града могут стрелять от 1 до 42 км.

Как спастись во время обстрела

Хотя Град предназначен для уничтожения живой силы и техники противника, русские часто используют их для обстрелов городов и мирного населения.

С началом полномасштабной войны враг обстреливал Градами Харьков, Чернигов, Сумы, а также сотни городов и поселков Украины.

Снаряды из Града летят вдвое быстрее скорости звука, поэтому услышать их почти не возможно.

Если обстрел застал вас в квартире или доме, нужно немедленно спускаться в подвал или на первый этаж подальше от окон и дверей.

Если же вы оказались на улице (на открытом пространстве) необходимо лечь на землю, сильно прижаться к ней и закрыть голову руками.

Также достаточно надежно использовать окопы, воронки или щели для укрытия. Они защитят вас от осколков.

Всегда помните, что на каждой пусковой установке Града 40 снарядов, которые могут выпускаться каждые 20 секунд и взрываться один за другим.

Обычно сначала стреляют залпом в 10-30 снарядов, после чего траекторию стрельбы враг может изменить, поэтому не спешите выходить из укрытия или вставать с земли.

После окончания обстрела стоит еще 10-15 минут подождать, а затем начинать двигаться дальше.