Август, 05 в 21:17

В Украине случается, что людей с болезнями мобилизуют в ряды ВСУ. В то же время они не знают, как правильно действовать в такой ситуации.

Правозащитница Виктория Тютюнникова в эфире информационного телемарафона рассказала, что делать, если в военкомате не обращают внимания на болезни людей, которых мобилизуют, и какие права у тех, кто хочет доказать, что он не должен служить ввиду состояния здоровья.

По ее словам, такие случаи обычно не массовые, а скорее, исключения из правил.

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— К сожалению, пока человек не получит статуса непригодного к службе — он считается пригодным. Временная непригодность тянется к тому моменту, пока не появится окончательный вывод ВЛК. Если лицо непригодно — его не могут мобилизовать, — отметила правозащитница.

Она утверждает: бывает так, что человек не предоставил во время вручения повестки выводы о состоянии его здоровья. Тогда свои медзаключения следует предъявить в момент явки в центр комплектования после вручения повестки.

После вручения повестки любой человек обязательно должен пройти медицинскую комиссию. Без комиссии мобилизация не произойдет.

— Если человек получил ошибочное заключение, где указано, что он пригоден, соответственно, нужно обжаловать заключение ВЛК, — подчеркнула Тютюнникова.

Как обжаловать заключение ВЛК

Можно оспаривать заключение ВЛК в административном порядке. Для этого нужно обращаться в военную врачебную комиссию высшего уровня.

Также есть вариант обжалования в судебном порядке. Для этого нужно подать заявление о пересмотре решения комиссии, указав в нем причину пересмотра. К заявлению обязательно добавить результаты предварительных медицинских исследований и все документы ВЛК.

— В административный суд нужно обратиться по месту жительства истца или местоположению военно-врачебной комиссии с исковым заявлением, — говорит правозащитница.

Тютюнникова подчеркнула, что в полномочия суда не входит оценка состояния здоровья человека. Поэтому им нужно предоставлять медицинские заключения как доказательную базу для рассмотрения.