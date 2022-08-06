Серпень, 05 в 21:17

В Україні трапляються випадки, коли людей, які мають хвороби, мобілізують до лав ЗСУ. Водночас вони не знають, які правильно діяти у такій ситуації.

Правозахисниця Вікторія Тютюнникова в ефірі інформаційного телемарафону розповіла, що робити, якщо у військкоматі не зважають на хвороби людей, яких мобілізують, і які є права у тих, хто хоче довести, що він не має служити через стан здоров’я.

За її словами, такі випадки зазвичай не масові, а скоріше винятки з правил.

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– На жаль, поки особа не отримає статусу непридатний до служби – вона вважається придатною. Тимчасова непридатність триває до того моменту, доки не з’явиться остаточний висновок ВЛК. Якщо особа непридатна – її не можуть мобілізувати, – зазначила правозахисниця.

Вона стверджує: буває так, що людина не надала під час вручення повістки висновки щодо стану її здоров’я. Тоді свої медвисновки потрібно пред’явити в момент явки у центр комплектування після вручення повістки.

Після вручення повістки будь-яка особа обов’язково має пройти медичну комісію. Без комісії мобілізація не відбудеться.

– Якщо особа отримала помилковий висновок, де зазначено, що особа придатна, відповідно, треба оскаржувати висновок ВЛК, – наголосила Тютюнникова.

Як оскаржити висновок ВЛК

Можна оскаржувати висновок ВЛК в адміністративному порядку. Для цього потрібно звертатися до військової лікарської комісії вищого рівня.

Також є варіант оскарження у судовому порядку. Для цього потрібно подати заяву про перегляд рішення комісії, зазначивши у ній причину перегляду. До заяви обов’язково додати результати попередніх медичних досліджень та всі документи ВЛК.

– До адміністративного суду потрібно звернутися за місцем проживання позивача або місцем розташування військово-лікарської комісії з позовною заявою, – каже правозахисниця.

Тютюнникова наголосила, що до повноважень суду не належить оцінка стану здоров’я людини. Тому їм треба надавати медичні висновки як доказову базу для розгляду.