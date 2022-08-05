Август, 05 в 15:54

Для того, чтобы получить выплаты за больничный, работник должен подтвердить свою болезнь листком нетрудоспособности. Еще с 2021 года в Украине действует электронная форма этого документа.

Кто не получит выплаты за больничный — читайте в нашем материале.

Как формируются выплаты за больничный

Прежде всего, работник должен получить листок нетрудоспособности.

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Формируется он на основе электронного медицинского заключения (е-больничного), которое создает врач.

Больничный автоматически попадает в Электронный реестр листков нетрудоспособности, поэтому работодатель может найти его в личном кабинете на портале ПФУ.

К тому же, оплачивать дни болезни без больничного нельзя.

Однако наличия е-больничного в системе недостаточно для выплат.

Оплатить больничный можно только в случае, когда он получает статус Готов к оплате. Этот статус будет отображен в системе.

Е-больничные становятся готовыми к оплате на восьмой день после даты закрытия.

Однако в условиях войны и проблем в реестре, некоторые больничные так и не изменили свой статус на Готов к оплате.

В таком случае необходимо обратиться к бухгалтеру, он самостоятельно отсчитает данные и начислит вам выплаты за больничный.

Кто не получит денег за больничный — список

Больничный не выплачивается, если:

нетрудоспособность наступила вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или связанных с ним действий — выплаты по такому больничному не предоставляются;

или связанных с ним действий — выплаты по такому больничному не предоставляются; если работник травмировался или заболел из-за опьянения. Отказать в уплате больничного должна комиссия по социальному страхованию предприятия ;

; оплате не подлежат все больничные, выданные в рамках одного страхового случая, даже если отметка об опьянении стоит лишь в одном из них.

Основанием для такого решения будет отметка об обнаруженном опьянении — она предусмотрена как в бумажном, так и электронном больничном.

Ее сделает врач после проведения необходимых исследований (если для них будут основания), по результатам будет определено наличие в организме пациента алкоголя (наркотических средств или токсических или ядовитых веществ) и степень опьянения.

Кроме того, отметка об опьянении в е-больничном означает не только выявление алкоголя или других веществ в организме человека, но и свидетельствует, что врач установил причину травмы работника.