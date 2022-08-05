Серпень, 05 в 15:54

Для того аби отримати виплати за лікарняний, працівник має підтвердити свою хворобу листком непрацездатності. Ще з 2021 року в Україні діє електронна форма цього документу.

Хто не отримає виплати за лікарняний – читайте в нашому матеріалі.

Як формуються виплати за лікарняний

Перш за все, працівник має отримати листок непрацездатності.

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Формується він на основі електронного медичного висновку (е-лікарняного), який створює лікар.

Лікарняний автоматично потрапляє до Електронного реєстру листків непрацездатності, тому роботодавець можна знайти його в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

До того ж, оплачувати дні хвороби без лікарняного не можна.

Проте наявності е-лікарняного у системі недостатньо для виплат.

Оплатити лікарняний можна лише у випадку, коли він отримує статус Готовий до сплати. Цей статус буде відображено у системі.

Е-лікарняні стають готовими до сплати на восьмий день після дати закриття.

Проте в умовах війни та проблем у реєстрі, деякі лікарняні так і не змінили свій статус на Готовий до сплати.

У такому випадку необхідно звернутися до бухгалтера, він самостійно відрахує дані та нарахує вам виплати за лікарняний.

Хто не отримає грошей за лікарняний – список

Лікарняний не виплачується, якщо:

непрацездатність настала внаслідок алкогольного , наркотичного , токсичного сп’яніння або пов’язаних з ним дій – виплати за таким лікарняним не надаються;

, , або пов’язаних з ним дій – виплати за таким лікарняним не надаються; якщо працівник травмувався чи захворів через сп’яніння. Відмовити у сплаті лікарняного має комісія із соціального страхування підприємства;

підприємства; оплаті не підлягають усі лікарняні, видані в межах одного страхового випадку, навіть якщо відмітка про сп’яніння стоїть лише в одному з них.

Підставою для такого рішення буде відмітка про виявлене сп’яніння – вона передбачена як в паперовому, так і електронному лікарняному.

Її зробить лікар після проведення необхідних досліджень (якщо для них будуть підстави) – за результатами буде визначено наявність в організмі пацієнта алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) та ступінь сп’яніння.

Крім того, відмітка про сп’яніння в е-лікарняному означає не лише виявлення алкоголю чи інших речовин в організмі людини, але й свідчить, що лікар встановив причину травми працівника.