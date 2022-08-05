Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта
С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и захвата Чернобыльской и Запорожской АЭС возникла ядерная угроза, нависшая над Европой и всем миром.
– Из-за террористических действий оккупантов вопрос радиационной безопасности сегодня снова стоит перед миром достаточно остро, – прокомментировал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. – Все мы уже знаем, какими могут быть последствия аварий на объектах атомной энергетики. Конечно, это вызывает беспокойство у украинцев, граждан других стран, любого адекватного человека.
Карта радиационного фона онлайн
В таких условиях существует очень высокий запрос на актуальную информацию о состоянии радиационного фона в Украине, где ведутся ожесточенные боевые действия. Поэтому многие люди каждый день ищут информацию об уровне радиации и радиационном загрязнении по всему миру.
Чтобы общество получало максимум правдивой информации и чтобы население могло своевременно получить защиту, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с ГО SaveDnipro на Saveecobot собрали данные на единственной карте радиационного фона в Украине. На ней отображаются замеры по всем точкам контроля, размещенным по всей стране.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, Укргидрометцентра, органов местной власти и субъектов хозяйствования.
Карта пожаров в Украине онлайн
Собранные на единственной онлайн карте актуальные данные позволят избежать информационного вакуума и дать обществу максимум достоверной информации.
Данные собираются каждый день специалистами автоматически или вручную, даже в наиболее опасных населенных пунктах. Сегодня существует 514 точек замеров по всей стране.
Государственные системы:
- МОЗ Украины — 263;
- Укргидрометцентр — 175;
- ГСЧС — 1;
- ЭКОТЕСТ – 1;
- Департамент экологии и природных ресурсов Киевской ОГА — 13.
Частные системы:
- Экосити — 51;
- uRADMonitor — 3;
- ДТЭК — 6;
- АО Криворожский железорудный комбинат — 1.
Узнать точный уровень фона в любом украинском городе и вообще в Украине можно с телефона.
Источник: SaveEcoBot