Август, 07 в 22:24

Через пять месяцев с начала полномасштабного вторжения у Украины очень мало добровольцев, которые приходят в центры территориального комплектования. Большинство мужчин приходят либо за отсрочкой, либо по другим вопросам.

Об этом в интервью Hromadske рассказал начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб.

По его словам, в начале полномасштабной агрессии РФ были определенные сложности из-за большого потока добровольцев, желавших получить оружие и идти защищать Украину.

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— Их всех нужно было призвать согласно действующему законодательству, чтобы у людей потом не было никаких вопросов в территориальный центр или Вооруженные силы. Всех призвали, – сказал он.

В то же время сейчас, спустя пять месяцев после широкомасштабного нападения России, количество добровольцев существенно уменьшилось, говорит Тригуб.

— Приходят, но очень мало. Все очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению, — это очереди людей, желающих получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или какие-то другие вопросы. Из 100 человек добровольцев будет около трех. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой, – рассказал полковник.

Руслан Тригуб рассказал, почему на фронт отправляют людей, которые не хотят или не готовы служить, если есть добровольцы.

— Есть военно обученный ресурс – это лица, служившие в армии. Их учили, государство на них тратило средства, когда они служили на срочной военной службе (или в полиции или в Службе безопасности). Их не надо переучать — нужно только напомнить, что они знают. Человек может не хотеть служить, ему может хотеться быть дома, у него здесь семья и все такое. Есть и люди, которые не служили в армии, но хотят защищать государство. Однако если есть требования призывать обученный ресурс: людей, которые учились на танкистов, артиллеристов, стрелков, гранатометчиков, то мы вызываем в первую очередь именно их, — пояснил он.

По его словам, добровольцы тоже будут отправлены на фронт, впрочем, самими добровольцами невозможно выполнить мобилизационные задачи, возложенные на территориальный центр.

– Поэтому вызывают и других людей, вручают повестки, сверяют учетные данные. Мобилизация продолжается, запросы поступают, и мы призываем людей, — объяснил он.

Он также прокомментировал начало учета женщин определенных профессий, что начнется с 1 октября. По словам полковника Тригуба, даже сейчас в ТЦК приходят женщины, пишут заявления, а их ставят на учет.

– Женщины становятся на военный учет не только с первого октября. До этого находились на военном учете те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Так что у нас были нередкие случаи, когда призывали женщин, — рассказал Руслан Тригуб.

Полковник добавил, что для прохождения медкомиссии женщине необходимо дополнительно предоставить справку от гинеколога, обследование которого, как правило, происходит за пределами ТЦК.