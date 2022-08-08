Через п’ять місяців з початку повномасштабного вторгнення Україна має дуже мало добровольців, які приходять до центрів територіального комплектування. Більшість чоловіків приходять або за відстрочкою, або з інших питань.

Про це в інтерв’ю Hromadske розповів начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб.

За його словами, на початку повномасштабної агресії РФ були певні складнощі через великий потік добровольців, які бажали отримати зброю і йти захищати Україну.

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– Їх усіх треба було призвати згідно з чинним законодавством, щоб у людей потім не було жодних запитань до територіального центру чи до Збройних сил. Всіх призвали, – сказав він.

Водночас зараз, через п’ять місяців після широкомасштабного нападу Росії кількість добровольців суттєво зменшилась, каже Тригуб.

– Приходять, але дуже-дуже мало. Усі черги в територіальні центри, які показують по телебаченню, — це черги людей, які хочуть отримати відстрочку, пройти медичну комісію чи мають якісь інші питання. Зі 100 людей добровольців буде приблизно троє. А на початку агресії із кожної сотні лише троє приходили по довідки, — розповів полковник.

Руслан Тригуб розповів, чому на фронт відправляють людей, які не хочуть або не готові служити, якщо є добровольці.

– Є військово навчений ресурс — це особи, які служили в армії. Їх навчали, держава на них витрачала кошти, коли вони служили на строковій військовій службі (або в поліції чи у Службі безпеки). Їх не треба перенавчати — треба тільки нагадати те, що вони знають. Людина може не хотіти служити, їй може хотітися бути вдома, у неї тут родина і таке інше. Є й люди, які не служили в армії, але бажають захищати державу. Проте якщо є вимоги призивати навчений ресурс: людей, які вчилися на танкістів, артилеристів, стрілків, гранатометників, — то ми викликаємо насамперед саме їх, – пояснив він.

За його словами, добровольці теж будуть відправлені на фронт, втім самими лише добровольцями неможливо виконати мобілізаційні завдання, які покладено на територіальний центр.

– Тому викликають і інших людей, вручають повістки, звіряють облікові дані. Мобілізація триває, запити надходять, тож ми призиваємо людей, – пояснив він.

Він також прокоментував початок обліку жінок певних професій, який починається з 1 жовтня. За словами полковника Тригуба, до ТЦК навіть приходять жінки, пишуть заяви, а їх ставлять на облік.

– Жінки стають на військовий облік не лише з першого жовтня. До цього перебували на військовому обліку ті, хто мав облікову спеціальність: лікарі, медсестри, низка інших військових спеціальностей. Тож у нас були непоодинокі випадки, коли призивали жінок, – розповів Руслан Тригуб.

Полковник додав, що для проходження медкомісії жінці необхідно додатково надати довідку від гінеколога, обстеження у якого, як правило, відбувається за межами ТЦК.