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Факти / Україна / Суспільство

Кого визнають колаборантами: Верещук заявила про підготовку нового закону

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кого визнають колаборантами: Верещук заявила про підготовку нового закону
Фото: Офіс президента

Уряд України готує окремий законопроєкт, який надасть чітке пояснення, кого можна вважати колаборантами. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Ми зробили законопроєкт. Я сподіваюся, що депутати його підтримають і проголосують уже невдовзі. Там буде чітко прописано, яка діяльність не буде вважатися колаборантською, – заявила Верещук.

За її словами, у суспільстві звучать дорікання про неврегульованість питання, кого визнають колаборантом. Згідно з чинним кримінальним законодавством, зараз особою, яка співпрацює з російськими окупантами, можна назвати вчителів, лікарів або ж продавців.

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В Україні з 15 березня діє посилена кримінальна відповідальність за пособництво Росії. Тоді набрала чинності ст. 111-1 ККУ. 24 березня парламент ухвалив законопроєкт №7186, яким доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2.

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