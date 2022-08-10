Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Украина имеет достаточно доказательств о спланированном убийстве военных в Еленовке — Цымбалюк

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина имеет достаточно доказательств о спланированном убийстве военных в Еленовке — Цымбалюк
Фото: Офис президента

Украина имеет достаточно доказательств факта, что страна-агрессор Россия заранее запланировала массовое убийство украинских защитников во время их нахождения в плену в Еленовке. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, это было запланированное преступление РФ против находившихся под защитой международного права военнопленных.

— Массовое убийство украинских военнопленных и обнародованные видео демонстрируют случаи пыток, физических пыток, бесчеловечного обращения, ярко свидетельствующих о том, что Россия не знает границ в своей жестокости и варварстве, — сказал Цымбалюк.

Цымбалюк обратил внимание, что спутниковые снимки после удара свидетельствуют: во время убийства украинских бойцов на территории колонии в Еленовке повредили только одно здание, куда перевели наших воинов перед атакой. По предварительным выводам экспертов, речь идет о термобарическом взрыве внутри здания.

Сейчас смотрят
Читайте
Теракт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия - ГУР

Источник: Укринформ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка