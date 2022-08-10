Август, 10 в 18:23

Украина имеет достаточно доказательств факта, что страна-агрессор Россия заранее запланировала массовое убийство украинских защитников во время их нахождения в плену в Еленовке. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, это было запланированное преступление РФ против находившихся под защитой международного права военнопленных.

— Массовое убийство украинских военнопленных и обнародованные видео демонстрируют случаи пыток, физических пыток, бесчеловечного обращения, ярко свидетельствующих о том, что Россия не знает границ в своей жестокости и варварстве, — сказал Цымбалюк.

Цымбалюк обратил внимание, что спутниковые снимки после удара свидетельствуют: во время убийства украинских бойцов на территории колонии в Еленовке повредили только одно здание, куда перевели наших воинов перед атакой. По предварительным выводам экспертов, речь идет о термобарическом взрыве внутри здания.