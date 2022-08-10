Серпень, 10 в 18:23

Україна має достатньо доказів факту, що країна-агресор Росія заздалегідь запланувала масове вбивство українських захисників під час їхнього перебування в полоні в Оленівці. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

За його словами, це був запланований злочин РФ проти військовополонених, які перебували під захистом міжнародного права.

– Масове вбивство українських військовополонених та оприлюднені відео демонструють випадки тортур, фізичних катувань, нелюдського поводження, які яскраво свідчать про те, що Росія не знає меж у своїй жорстокості та варварстві, – сказав Цимбалюк.

Цимбалюк звернув увагу, що супутникові знімки після удару свідчать: під час вбивства українських бійців на території колонії в Оленівці пошкодили лише одну будівлю, куди перевели наших воїнів перед атакою. За попередніми висновками експертів, йдеться про термобаричний вибух всередині будівлі.