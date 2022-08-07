Теракт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия — ГУР
Террористический акт в Еленовке был спецоперацией России против поставок Украине оружия. Государство-агрессор любым способом пытается помешать тому, чтобы нашей стране поступала международная помощь.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в эфире телемарафона.
– Это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи, — подчеркнул он.
Напомним, 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке, где удерживали украинских пленных.
Позже Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты допрашивали украинских пленных в Еленовке конвейерно с помощью пыток и побоев.
По информации разведки, захватчики не планировали обменивать их, поэтому умышленно убили защитников, заминировав и взорвав их.