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Факты / Украина

Теракт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия — ГУР

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Теракт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия — ГУР

Террористический акт в Еленовке был спецоперацией России против поставок Украине оружия. Государство-агрессор любым способом пытается помешать тому, чтобы нашей стране поступала международная помощь.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в эфире телемарафона.

– Это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи, — подчеркнул он.

Напомним, 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке, где удерживали украинских пленных.

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Позже Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты допрашивали украинских пленных в Еленовке конвейерно с помощью пыток и побоев.

По информации разведки, захватчики не планировали обменивать их, поэтому умышленно убили защитников, заминировав и взорвав их.

Фото: Главное управление разведки

Источник: ГУР
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