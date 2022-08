Журналист американского издания Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, на которых виден аэродром Саки в оккупированном Крыму.

Фото Миллер обнародовал в Twitter.

На снимках, в том числе инфракрасных, можно увидеть последствия мощных взрывов на российском аэродроме.

По словам журналиста, на фото можно увидеть бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, дислоцирующиеся на авиабазе (по состоянию на 16 мая), и то, как они выглядят после атаки.

NEW satellite images of the destroyed Russian airbase in occupied Crimea. They show the Su-24 bombers and Su-30 fighters deployed at the airbase before (May 16; pics 1, 3) and after (yday; 2 [infrared],4 [natural color]) the attack. ????: @Maxar pic.twitter.com/iCRjnh3kGC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 11, 2022