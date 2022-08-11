Август, 11 в 20:10

Журналист американского издания Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, на которых виден аэродром Саки в оккупированном Крыму.

Фото Миллер обнародовал в Twitter.

На снимках, в том числе инфракрасных, можно увидеть последствия мощных взрывов на российском аэродроме.

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По словам журналиста, на фото можно увидеть бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, дислоцирующиеся на авиабазе (по состоянию на 16 мая), и то, как они выглядят после атаки.

NEW satellite images of the destroyed Russian airbase in occupied Crimea. They show the Su-24 bombers and Su-30 fighters deployed at the airbase before (May 16; pics 1, 3) and after (yday; 2 [infrared],4 [natural color]) the attack. ????: @Maxar pic.twitter.com/iCRjnh3kGC — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 11, 2022

Еще несколько снимков военного аэродрома Саки:

New sat images conitnued, via ????: @Maxar. Pic 1, infrared view of damaged Russian aircraft; 2, close-up of aircraft before (May 16); 3, natural color close-up of destroyed aircraft yday; 4, infrared close-up of damaged aircraft. pic.twitter.com/AfIppTQKgS — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 11, 2022

Ранее сообщалось, что РФ в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке потеряла по меньшей мере семь своих военных самолетов. Это, возможно, самая большая потеря авиации РФ за один день со Второй мировой войны.

Напомним, что 9 августа в Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что на военном аэродроме Саки россияне размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

10 августа командование ВС ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.

Фото: Maxar Technologies